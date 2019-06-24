Скариоло: у России есть всё, чтобы претендовать на место в тройке КМ-2019

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло оценил шансы сборной России на Кубке мира — 2019.
«Я всегда с уважением относился к вашей команде. Не будем забывать, что российская сборная заняла четвёртое место на Евробаскете два года назад. И добилась этого неоптимальным составом. Уверен, что в нынешнем году у России есть всё, чтобы претендовать на место в тройке КМ-2019. Я прекрасно знаю потенциал ваших лидеров: Шведа, Хвостова, Кулагина, Мозгова. Плюс у вас есть такие опытные мастера, как Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич. Люди, которые понимают в баскетболе, не хотели бы играть с такой командой в плей-офф.
Потенциал Шведа стать лучшим снайпером турнира? Не уверен, что ему нужны индивидуальные награды. Он готов повести за собой команду в качестве лидера, и у него есть всё необходимое для этого. Понятно, что соперники будут очень жёстко его опекать, возможно, даже играть персонально. Поэтому поддержка партнеров будет ему необходима», — приводят слова Скариоло «Известия».
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