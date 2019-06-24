Кавай Леонард уйдёт из «Торонто»

Нападающий «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард отказался от продления контракта на сезон-2019/20, сообщает Yahoo Sports.



По текущему соглашению звёздного форварда чемпионов НБА опция продления предполагала 21,3 млн за год. Это означало, что Леонард мог заключить новый 5-летний контракт с «Торонто» на $ 190 млн или 4-летний на $ 140 млн с любой другой командой лиги.

Ранее сообщалось, что на 2-кратного MVP финальной серии плей-офф претендуют обе команды из Лос-Анджелеса.

В завершившемся плей-офф НБА 27-летний Леонард в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты.



Ожидается, что 30 июня Кавай получит статус неограниченно свободного агента.

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