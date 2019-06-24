Кириленко: наша женская сборная по потенциалу будет доминировать в Европе 10 лет

Президент РФБ Андрей Кириленко накануне старта женского Евробаскета-2019 оценил перспективы женской сборной России.



«У нас очень молодая и перспективная команда. У неё есть огромный потенциал, но её будет лихорадить. К этому надо быть готовым. И мне хочется, чтобы на чемпионате Европы россиянки показали стабильную игру, которую они демонстрировали по ходу подготовки к турниру. А по потенциалу эта команда в ближайшие 10 лет будет доминировать в Европе», – приводит слова Кириленко ТАСС.



На первом этапе Евробаскета-2019 сборная России сыграет в группе со сборными Беларуси, Бельгии и Сербии. Турнир пройдёт с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.



Россиянки квалифицировались в финальную часть Евробаскета, выиграв все 6 матчей в отборочной группе.