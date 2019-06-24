Кириленко: наша женская сборная по потенциалу будет доминировать в Европе 10 лет
Президент РФБ Андрей Кириленко накануне старта женского Евробаскета-2019 оценил перспективы женской сборной России.
«У нас очень молодая и перспективная команда. У неё есть огромный потенциал, но её будет лихорадить. К этому надо быть готовым. И мне хочется, чтобы на чемпионате Европы россиянки показали стабильную игру, которую они демонстрировали по ходу подготовки к турниру. А по потенциалу эта команда в ближайшие 10 лет будет доминировать в Европе», – приводит слова Кириленко ТАСС.
На первом этапе Евробаскета-2019 сборная России сыграет в группе со сборными Беларуси, Бельгии и Сербии. Турнир пройдёт с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.
Россиянки квалифицировались в финальную часть Евробаскета, выиграв все 6 матчей в отборочной группе.
- 24 июня 2019
-
10:19
-
09:46
-
09:34
-
09:32
-
08:56
-
08:39
-
07:54
-
03:45
- 23 июня 2019
-
22:52
-
21:50
-
20:38
-
19:02
-
17:38
-
16:45
-
15:59
-
14:07
-
13:10
-
12:47
-
12:37
-
12:16
-
11:49
-
11:23
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
09:46
-
00:56
- 22 июня 2019
-
23:22
-
23:13
-
21:50
-
20:52
-
19:58
-
18:51
-
17:36
-
16:02
Партнерский контент