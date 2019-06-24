Болельщики «Клипперс» установили билборды с надписью «Кавай – король Калифорнии»

Болельщики «Лос-Анджелес Клипперс» выкупили два цифровых билборда на скоростной автотрассе в 16 км от арены «Стэйплз Центр» и использовали их, чтобы агитировать лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда перейти в их команду.
На одном из билбордов в надписи «Король Севера» зачёркнуто второе слова, а вместо него написано «Южной Калифорнии». Второй представляет собой стилизованный автомобильный номер штата Калифорния с надписью «Кавай». На обоих билбордах присутствуют хештеги, указывающие на «Клипперс». При этом в самой организации отрицают причастность к этой акции.
Леонард отказался от автоматического продления контракта с «Торонто» и в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.
Фото билбордов доступно для просмотра в микроблоге обозревателя LA Times Эндрю Грифа в «Твиттере».
- 24 июня 2019
-
11:56
-
11:25
-
10:58
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:34
-
09:32
-
08:56
-
08:39
-
07:54
-
03:45
- 23 июня 2019
-
22:52
-
21:50
-
20:38
-
19:02
-
17:38
-
16:45
-
15:59
-
14:07
-
13:10
-
12:47
-
12:37
-
12:16
-
11:49
-
11:23
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
09:46
-
00:56
- 22 июня 2019
-
23:22
-
23:13
-
21:50
-
20:52