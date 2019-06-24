Болельщики «Клипперс» установили билборды с надписью «Кавай – король Калифорнии»

Болельщики «Лос-Анджелес Клипперс» выкупили два цифровых билборда на скоростной автотрассе в 16 км от арены «Стэйплз Центр» и использовали их, чтобы агитировать лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда перейти в их команду.



На одном из билбордов в надписи «Король Севера» зачёркнуто второе слова, а вместо него написано «Южной Калифорнии». Второй представляет собой стилизованный автомобильный номер штата Калифорния с надписью «Кавай». На обоих билбордах присутствуют хештеги, указывающие на «Клипперс». При этом в самой организации отрицают причастность к этой акции.



Леонард отказался от автоматического продления контракта с «Торонто» и в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.

Фото билбордов доступно для просмотра в микроблоге обозревателя LA Times Эндрю Грифа в «Твиттере».