Ланге: женский Евробаскет – это как плей-офф НБА

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге накануне старта женского Евробаскета-2019 рассказал о готовности команды к турниру.
«Мы провели очень хорошую подготовку к чемпионату Европу, я доволен тем, как идут дела сейчас. В этом плане есть определённый оптимизм, но надо понимать, что подготовка и товарищеские игры – это одно, а Евробаскет – совсем другое. Это как плей-офф НБА, это совершенно другая история, и нашей команде надо быть к этому готовой.
Но я соглашусь с теми, кто говорит, что у этой российской сборной очень хороший потенциал. Команда может удивлять», – приводит слова Ланге ТАСС.
На первом этапе Евробаскета-2019 сборная России сыграет в группе со сборными Беларуси, Бельгии и Сербии. Турнир пройдёт с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.
Россиянки квалифицировались в финальную часть Евробаскета, выиграв все 6 матчей в отборочной группе.
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