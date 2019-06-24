Фуркан Коркмаз переходит в «Фенербахче»
Атакующий защитник сборной Турции Фуркан Коркмаз договорился о контракте с «Фенербахче», сообщает Ajans Spor.
Последние два года 21-летний Коркмаз выступал в НБА за «Филадельфия Сиксерс». Однако организация отказалась от возможности продлить с ним соглашение на следующий сезон с зарплатой $ 2 млн, и с 1 июля игрок получит статус неограниченно свободного агента.
В минувшем сезоне Коркмаз набирал по 5,8 очка и совершал по 2,2 подбора за 14 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4,8 очка и 1,5 подбора за 9 минут в плей-офф.
Ранее «Фенербахче» продлил контракты с центровыми Яном Веселы и Ахметом Дювериоглу, разыгрывающим Бобби Диксоном и атакующим защитником Мелихом Махмутоглу.
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