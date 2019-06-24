Андре Игуодала: игроки и СМИ так сильно ненавидят Стефена Карри из зависти

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказал мнение о причинах неприязни публики к его партнёру по команде разыгрывающему Стефену Карри.
«Я ещё никогда не видел, чтобы такого скромного и доброго человека, как Карри, настолько сильно ненавидели. Просто невероятно, как много он сделал для развития баскетбола и продолжает это делать.
Мы чувствуем неприязненное отношение к Стефену и со стороны других игроков НБА, и со стороны СМИ. Он является лицом крупного производителя спортивной экипировки, у него есть собственная медиакомпания. Он делает так много классных вещей. Так что думаю, всё это идёт от зависти», – приводит слова Игуодалы ESPN.
Игуодала и Карри выступают за «Голден Стэйт» вместе в течение шести лет и за это время трижды стали чемпионами НБА.
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