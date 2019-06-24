«Бостон» заинтересован в услугах Стивена Адамса

«Бостон Селтикс» заинтересован в услугах центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса, сообщает NBC Sports. В то же время «Оклахома-Сити» готов обменять Адамса, а также разыгрывающего Денниса Шрёдера и атакующего защитника Андре Роберсона.
25-летний Адамс выступает за «Оклахома-Сити» все восемь лет карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал по 13,9 очка и совершал по 9,5 подбора за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,8 очка и 7,2 подбора за 32 минуты в плей-офф.
Контракт центрового действует ещё два года, за которые он должен получить $ 53,4 млн.
Ранее продлевать контракт на следующий сезон отказался стартовый центровой «Бостона» Эл Хорфорд. Также «Селтикс» обменяли резервного центрового Арона Бэйнса в «Финикс Санс».
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