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Российские баскетболистки уступили француженкам в 1/4 финала Европейских игр

Российские баскетболистки уступили француженкам в 1/4 финала Европейских игр
Баскетбол / Сборные 0

Женская сборная России по баскетболу 3x3 не сумела выйти в полуфинал турнира Европейских игр, проходящих в Минске (Беларусь). Россиянки в 1/4 финала уступили сборной Франции со счётом 13:20. В составе сборной России выступали Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина, Анна Позднякова и Юлия Козик.

Самой результативной в составе российской сборной стала Поляшова, набравшая шесть очков. У соперниц шесть очков набрала Каролин Эро.

В полуфинале турнира сборная Франции сыграет со сборной Германии, победившей Испанию со счётом 20:11. Во втором полуфинале встретятся баскетболистки из Беларуси и Эстонии.

Европейские игры продлятся до 30 июня. Турнир по баскетболу 3х3 продлится до 24 июня как в мужской, так и в женской части соревнований.

Европейские игры-2019. Женщины. 1/4 финала. Франция - Россия - 20:13
24 июня 2019 года, понедельник. 15:15 МСК
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