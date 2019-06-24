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Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр — 2019

Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр — 2019
Баскетбол 0

Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 победила сборную Эстонию со счётом 21:8 в финале Европейских игр — 2019, проходящих в Минске, и стала обладателем золотых медалей Европеады. Француженки реализовали 54% бросков с ближней и средней дистанции, 33% атак из-за дуги и 0% штрафных против 29%, 25% и 50% соответственно у соперника.

Самым результативным игроком встречи (7 очков) стала баскетболистка сборной Франции Асситан Коне. У проигравших отличилась Янне Пульк, набравшая 4 очка.

В матче за третье место сборная Беларуси переиграла команду Германии со счётом 21:16.

Сборная России завершила выступления на Европейских играх — 2019 на стадии четвертьфиналов, уступив именно будущим чемпионкам.

Европейские игры-2019. Женщины. Финал. Эстония - Франция - 8:21
24 июня 2019 года, понедельник. 20:40 МСК
1
Франция
2
Эстония
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