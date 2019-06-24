Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр — 2019

Женская сборная Франции по баскетболу 3х3 победила сборную Эстонию со счётом 21:8 в финале Европейских игр — 2019, проходящих в Минске, и стала обладателем золотых медалей Европеады. Француженки реализовали 54% бросков с ближней и средней дистанции, 33% атак из-за дуги и 0% штрафных против 29%, 25% и 50% соответственно у соперника.



Самым результативным игроком встречи (7 очков) стала баскетболистка сборной Франции Асситан Коне. У проигравших отличилась Янне Пульк, набравшая 4 очка.



В матче за третье место сборная Беларуси переиграла команду Германии со счётом 21:16.



Сборная России завершила выступления на Европейских играх — 2019 на стадии четвертьфиналов, уступив именно будущим чемпионкам.