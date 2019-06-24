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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр — 2019

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр — 2019
Баскетбол 0

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Латвии со счётом 21:14 в финале Европейских игр — 2019, проходящих в Минске, и завоевала золотые медали соревнований. Россияне реализовали 65% бросков с ближней и средней дистанций, 14% атак из-за дуги и 75% штрафных против 27%, 22% и 67% соответственно у соперника.

Самым результативным игроком встречи (9 очков) стал баскетболист сборной России Илья Карпенков. У проигравших отличился Мартинс Стайнбергс, набравший 7 очков.

В матче за третье место хозяева турнира — сборная Беларуси — переиграли национальную команду Польши — 21:15.

Россия – Латвия – 21:14

Россия: Карпенков (9), Писклов (7), Шаров (4), Жердев (1)
Польша: Стайнбергс (7), Гинтерс (5), Пазе (2), Сенканс (0)

Европейские игры-2019. Мужчины. Финал. Латвия - Россия - 14:21
24 июня 2019 года, понедельник. 21:05 МСК
1
Россия
2
Латвия
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