Источник: Дюрант и Ирвинг дважды обсудили возможность совместного выступления

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и разыгрывающий Кайри Ирвинг в последнее время провели две встречи, обсудив совместные выступления, сообщает Bleacher Report.
В завершившемся плей-офф Кайри Ирвинг в среднем набирал 21,3 очка, отдавал 7,0 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,4 перехвата и выполнял 0,4 блок-шота за 36,7 минуты.
Что касается Дюранта, то он этим летом может получить статус неограниченно свободного агента. В контракте с «Голден Стэйт» есть опция игрока на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн.
Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.
Наиболее вероятными претендентами на подписание контрактов одновременно с Дюрантом и Ирвингом являются «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».
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