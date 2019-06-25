Адетокунбо стал MVP регулярного сезона НБА и заплакал

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком регулярного сезона NBA и не смог сдержать слёз во время речи при получении награды.
Получив приз MVP сезона, 24-летний грек нигерийского происхождения поблагодарил партнёров по команде, тренеров и агентов. В своей эмоциональной речи игрок особо отметил свою семью, в частности ушедшего из жизни в 2017 году отца, а также назвал мать «героиней».
В среднем за игру Яннис набирал 27,7 очков, делал 12,5 подборов и 5,9 результативных передач.
В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф клуб из Висконсина дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл «Торонто Рэпторс» (2-4).
Помимо Адетокунбо, на звание самого ценного игрока сезона претендовали защитник Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс» и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.
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