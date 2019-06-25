Стал известен состав женской сборной России на Евробаскет-2019

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге назвал имена 12 баскетболисток, которые поедут на чемпионат Европы-2019, стартующий в Сербии и Латвии 27 июня.

Российская команда отправится в Сербию в следующем составе: защитники Елена Беглова (клуб в сезоне-2018/19 — УГМК, Екатеринбург, 31 год, 175 см), Евгения Белякова (УГМК, 32 года, 184 см), Ксения Левченко («Енисей», Красноярск, 23 года, 167 см), Анна Лешковцева (МБА, Москва, 32 года, 181 см), Екатерина Федоренкова («Надежда», Оренбург, 25 лет, 178 см), форварды Юлия Гладкова («Бембибре», Испания, 25 лет, 185 см), Анастасия Логунова (МБА, 28 лет, 190 см), Раиса Мусина (УГМК, 21 год, 192 см), Анастасия Шилова («Надежда», 28 лет, 186 см), центровые Мария Вадеева (УГМК, 20 лет, 193 см), Наталья Виеру (УГМК, 29 лет, 200 см), Жосселина Майга («Надежда», 23 года, 193 см).

Аделина Абайбурова и Карина Низамова не попали в итоговую заявку.

Шесть лучших команд по итогам европейского чемпионата попадут в олимпийскую квалификацию.