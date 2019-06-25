Гобер во второй раз подряд признан лучшим в НБА по игре в защите
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер признан лучшим защищающимся игроком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.
В борьбе за награду 26-летний француз опередил лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа.
Фото доступно на странице НБА в «Инстаграме».
В минувшем регулярном чемпионате Руди в среднем набирал 15,9 очка, собирал 12,9 подбора, отдавал 2,0 передачи, а также совершал 2,3 блок-шота и 0,8 перехвата за 31,8 минуты.
«Юта» завершила «регулярку» на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Солт-Лейк-Сити одержала 50 побед и потерпела 32 поражения.
В сезоне-2017/18 лучшим по игре в защите тоже был признан Гобер.
Дончич — лучший новичок НБА по итогам сезона-2018/19
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