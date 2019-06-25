Гобер во второй раз подряд признан лучшим в НБА по игре в защите

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер признан лучшим защищающимся игроком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.

В борьбе за награду 26-летний француз опередил лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа.

Фото доступно на странице НБА в «Инстаграме».

В минувшем регулярном чемпионате Руди в среднем набирал 15,9 очка, собирал 12,9 подбора, отдавал 2,0 передачи, а также совершал 2,3 блок-шота и 0,8 перехвата за 31,8 минуты.

«Юта» завершила «регулярку» на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Солт-Лейк-Сити одержала 50 побед и потерпела 32 поражения.

В сезоне-2017/18 лучшим по игре в защите тоже был признан Гобер.