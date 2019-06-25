«Панатинаикос» объявил о подписании контракта с Денмоном, но игрок это отрицает

«Панатинаикос» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб защитника Маркуса Денмона. Утверждается, что стороны заключили двухлетнее соглашение, но игрок это отрицает. По его словам, он всё ещё является свободным агентом.

«Всем, кого это может касаться: я ещё не подписал контракт ни с одной командой, я свободный агент и готов к обсуждению будущих планов», — написал Денмон на своей странице в «Твиттере».

Агент игрока Мишко Ражнатович подтвердил, что его клиент ещё не определился, где будет играть в следующем сезоне.

«Это более чем официально — Маркус Денмон свободный агент, и он решит, где продолжит карьеру, в ближайшие дни! У него нет действующего контракта ни с одной из команд, в том числе нет его и с действующими чемпионами Греции «Панатинаикосом»! Вся информация о его подписании с какой-либо командой неверна», — написал Ражнатович на своей странице в «Твиттере».

Денмон выступал за «Панатинаикос» с 2017 по 2018 год. Минувший сезон 29-летний американец провёл в китайском клубе «Чжэцзян Голден Буллз».