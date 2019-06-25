Главный тренер и генеральный менеджер «Милуоки» признаны лучшими в НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер признан лучшим наставником Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.

В борьбе за награду 49-летний специалист опередил Майка Мэлоуна («Денвер Наггетс») и Дока Риверса («Лос-Анджелес Клипперс»).

Буденхольцер стал лучшим тренером НБА во второй раз в карьере (2015, 2019).

Фото доступно на странице НБА в «Инстаграме».

Из стана «Бакс» ещё одну награду получил генеральный менеджер Джон Хорст, признанный лучшим управляющим по итогам минувшей кампании.

Фото доступно на странице НБА в «Инстаграме».

«Милуоки» в прошлом сезоне завершил регулярный чемпионат с лучшим в лиге соотношением побед и поражений — 60-22. В плей-офф команда из штата Висконсин дошла до финала Восточной конференции, где в шести матчах проиграла «Торонто Рэпторс».