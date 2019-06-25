«Лейкерс» считают, что у них есть хорошие шансы заполучить К. Леонарда

Боссы «Лос-Анджелес Лейкерс» полагают, что у них есть хорошие шансы договориться о подписании долгосрочного соглашения с лёгким форвардом «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом в это межсезонье, сообщает Bleacher Report со ссылкой на вице-президента одного из клубов Восточной конференции.
Ранее стало известно, что Леонард отказался от опции на сезон-2019/20. 30 июня он получит статус неограниченно свободного агента. Фаворитами в борьбе за звёздного игрока считаются «Торонто» и «Лос-Анджелес Клипперс».
В минувшем сезоне Кавай помог «Рэпторс» завоевать первый в истории клуба чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации. В плей-офф 27-летний лёгкий форвард в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты.
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