Валиев подпишет контракт с «Химками»

Форвард Евгений Валиев продолжит карьеру в «Химках». Бывший игрок «Зенита» приехал в Подмосковье, чтобы заключить контракт с финалистом минувшего плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров в своём телеграм-канале «Перехват».
«Химки» станут вторым клубом в профессиональной карьере Валиева после «Триумфа»/«Зенита».
В сезоне-2018/19 Евгений помог команде из Санкт-Петербурга в 26 матчах Лиги ВТБ. 29-летний форвард в среднем набирал 5,8 очка, собирал 3,2 подбора, отдавал 1,1 передачи, а также совершал 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота за 16,9 минуты.
«Химки» завершили прошлый регулярный чемпионат Лиги ВТБ на третьем месте, а в плей-офф дошли до финала, где проиграли московскому ЦСКА.
Ранее стало известно, что «Зенит», скорее всего, выступит в Евролиге в следующем сезоне.
- 25 июня 2019
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13:00Валиев подпишет контракт с «Химками» Эксклюзив
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