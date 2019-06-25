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Трушкин подписал с «Зенитом» новый двухлетний контракт

Трушкин подписал с «Зенитом» новый двухлетний контракт
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин принял решение остаться в команде из Санкт-Петербурга. Баскетболист заключил с клубом новый контракт, срок которого рассчитан на два года.

По итогам минувшего сезона Владислав оказался в десятке лучших по проценту трёхочковых как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке.

В Еврокубке сезона-2018/19 его статистика составляла 8,2 очка, 2,8 подбора и 1,0 перехвата в среднем. В Единой лиге ВТБ он набирал 6,7 очка и собирал 2,0 подбора.

«Влад провёл отличный сезон в «Зените», прибавил сам, помог команде и полюбился нашим болельщикам. Он дополнительно много работает, чтобы добиться большего. Уверен, что с его данными и отношением к делу он будет прогрессировать. Думаю, и игрок, и клуб сделали правильные выводы, и мы будем продолжать дальше двигаться вместе», — приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Церковного официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

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