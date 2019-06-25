Ларкин может вернуться в НБА

Американский защитник Шейн Ларкин, являвшийся лидером «Анадолу Эфес» на протяжении сезона-2018/19, в скором времени может вернуться в НБА. Об этом сообщил генеральный менеджер стамбульской команды Альпер Йилмаз.
«Ларкин хочет вернуться в НБА. Он нам сказал, что это его приоритет. Фанаты „Бостон Селтикс“ пишут ему послания и просят вернуться. Знаю, что он счастлив с нами. У него получился отличный сезон, завоевание титула чемпиона страны было для него важным моментом. И самое главное, что я знаю, — у него осталось незаконченное дело в Евролиге. Я думаю, что ситуация с его контрактом не решится вплоть до конца июля. Надеюсь, что он останется в Европе и снова наденет майку нашего клуба», — приводит слова функционера Eurohoops.
Последний раз Ларкин выступал в НБА в составе «Бостона» в сезоне-2017/18. В форме «Селтикс» он принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 4,3 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 1,8 передачи.
В сезоне Евролиги-2018/19 он сыграл в 35 матчах «Анадолу Эфес», собирая коллекцию из 14,0 очка, 2,2 подбора и 3,1 передачи в среднем.
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