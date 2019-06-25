Представлены участники Еврокубка-2019/20, в списке «Зенит», УНИКС и «Локомотив»

Руководство Еврокубка представило список участников турнира сезона-2019/20. На данный момент в него входит 25 команд. Одна из них получит «уайл-кард» на участие в Евролиге. С высокой долей вероятностью её обладателем станет «Зенит». Пока же список выглядит следующим образом:

«Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС (все — Россия), «Виртус Болонья», «Брешиа», «Доломити Энергия Тренто», «Умана Рейер Венеция» (все — Италия), «Уникаха», «Ховентуд», «Андорра» (все — Испания), «Монако», «Нантерр», «Лимож» (все — Франция), «Галатасарай», «Тофаш», «Дарушшафака» (все — Турция), «Ольденбург», «Ульм» (все — Германия), «Будучность» («Черногория»), «Партизан» (Сербия), «Цедевита» (Хорватия), «Арка» (Польша), «Ритас» (Литва), «Промитеас» (Греция), «Маккаби Ришон» (Израиль).

Турнир стартует 24 октября.