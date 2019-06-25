Представлены участники Еврокубка-2019/20, в списке «Зенит», УНИКС и «Локомотив»

Руководство Еврокубка представило список участников турнира сезона-2019/20. На данный момент в него входит 25 команд. Одна из них получит «уайл-кард» на участие в Евролиге. С высокой долей вероятностью её обладателем станет «Зенит». Пока же список выглядит следующим образом:
«Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС (все — Россия), «Виртус Болонья», «Брешиа», «Доломити Энергия Тренто», «Умана Рейер Венеция» (все — Италия), «Уникаха», «Ховентуд», «Андорра» (все — Испания), «Монако», «Нантерр», «Лимож» (все — Франция), «Галатасарай», «Тофаш», «Дарушшафака» (все — Турция), «Ольденбург», «Ульм» (все — Германия), «Будучность» («Черногория»), «Партизан» (Сербия), «Цедевита» (Хорватия), «Арка» (Польша), «Ритас» (Литва), «Промитеас» (Греция), «Маккаби Ришон» (Израиль).
Турнир стартует 24 октября.
- 25 июня 2019
-
20:56
-
19:58
-
18:22
-
17:37
-
16:39
-
15:49
-
14:53
-
13:00Валиев подпишет контракт с «Химками» Эксклюзив
-
12:41
-
12:13
-
11:40
-
11:09
-
10:47
-
10:27
-
10:10
-
09:35
-
09:14
-
08:39
-
08:06
-
00:31
- 24 июня 2019
-
23:58
-
22:58
-
21:31
-
20:58
-
19:41
-
18:01
-
16:17
-
15:44
-
15:01
-
12:42
-
12:25
-
11:56
-
11:25
-
10:58
-
10:53