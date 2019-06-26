«Торонто» сделал квалификационное предложение де Коло

«Торонто Рэпторс» сделал французскому защитнику Нандо де Коло квалификационное предложение на следующий сезон с зарплатой $ 1,8 млн, сообщает Amico Hoops. Таким образом, игрок получил статус ограниченно свободного агента, и «Торонто» сможет блокировать предложения ему от других организаций НБА, гарантируя аналогичные условия.



32-летний де Коло выступал за «Рэпторс» до того, как перешёл в ЦСКА в 2014 году. За пять лет в составе «армейцев» он дважды побеждал в Евролиге, а в сезоне-2015/16 стал MVP сезона, MVP «Финала четырёх» и самым результативным игроком Евролиги. Кроме того, защитник трижды был включен в первую символическую сборную сезона Евролиги и ещё дважды во вторую.



По окончании нынешнего сезона де Коло решил покинуть ЦСКА и планирует вернуться в НБА.

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