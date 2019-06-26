Смарт: ситуация в «Бостоне» напоминала игру в испорченный телефон
Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказал мнение о причинах неудачного выступления команды в минувшем сезоне.
«Я не могу сказать, что по ходу регулярного чемпионата в раздевалке была разобщённость. Скорее, это напоминало игру в испорченный телефон. Говоришь кому-то одно, а когда эта фраза возвращается к тебе, пройдя через других, смысл совершенно меняется. Так и было с нами.
Управлять можно только тем, что в твоей власти. Игроки должны тренироваться и совершенствоваться, а заниматься глобальными вопросами будет руководство. Каждому нужно трудиться на благо команды», – цитирует Смарта ESPN.
«Бостон» занял 4-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл во втором раунде плей-офф «Милуоки Бакс».
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