Смарт: ситуация в «Бостоне» напоминала игру в испорченный телефон

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказал мнение о причинах неудачного выступления команды в минувшем сезоне.



«Я не могу сказать, что по ходу регулярного чемпионата в раздевалке была разобщённость. Скорее, это напоминало игру в испорченный телефон. Говоришь кому-то одно, а когда эта фраза возвращается к тебе, пройдя через других, смысл совершенно меняется. Так и было с нами.



Управлять можно только тем, что в твоей власти. Игроки должны тренироваться и совершенствоваться, а заниматься глобальными вопросами будет руководство. Каждому нужно трудиться на благо команды», – цитирует Смарта ESPN.



«Бостон» занял 4-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл во втором раунде плей-офф «Милуоки Бакс».

«Бостон» заинтересован в услугах Стивена Адамса