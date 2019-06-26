Игуодала: в прошлом году я сломал ногу, а «Голден Стэйт» убеждал, что это ушиб
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала провёл параллели между ситуацией с травмой партнёра по команде лёгкого форварда Кевина Дюранта в нынешнем сезоне и положением, в котором он сам оказался год назад.
«В прошлом сезоне я получил травму в серии с «Хьюстоном». Тогда дело дошло до седьмого матча. Мы еле прошли дальше. И все спрашивали меня: «Ну когда ты вернёшься?». А у меня был перелом ноги. Но всем говорили, что это всего лишь ушиб. Из-за этого я спорил с организацией, спорил со СМИ, спорил с болельщиками. А партнёры по команде каждый день задавали один и тот же вопрос: «Как ты себя чувствуешь?».
То же самое недавно со всех сторон слышал и Дюрант», – приводит слова Игуодалы NBC Sports.
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