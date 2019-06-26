«Бостон» заинтересован в услугах Кембы Уокера
«Бостон Селтикс» заинтересован в услугах разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, сообщает New York Times. В предстоящее межсезонье игрок получит статус неограниченно свободного агента.
29-летний Уокер всю восьмилетнюю карьеру в НБА выступал за «Шарлотт». В минувшем регулярном чемпионате он набирал по 25,6 очка, совершал по 4,4 подбора и отдавал по 5,9 передачи за 35 минут в среднем за игру. Защитник был приглашён на Матч звёзд лиги и впервые вошёл в третью символическую сборную сезона.
Также заполучить Уокера в межсезонье попытается «Даллас Маверикс». При этом «Шарлотт» является единственной организацией, которая может предложить ему максимально выгодный пятилетний контракт на общую сумму $ 221 млн.
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