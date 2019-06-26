Дэнни Грин: «Торонто» стал чемпионом из-за травм «Голден Стэйт»? А нам плевать!
Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин категорически отказался обсуждать вопрос о том, насколько проблемы со здоровьем ведущих баскетболистов «Голден Стэйт» повлияли на исход финальной серии плей-офф НБА.
«Говорят, что «Торонто» стал чемпионом из-за травм игроков «Голден Стэйт»? А нам плевать! Для нас это не имеет никакого значения», – приводит слова Грина New York Times.
«Торонто» выиграл финал со счётом 4-2. При этом самый результативный игрок «Голден Стэйт» в плей-офф лёгкий форвард Кевин Дюрант из-за разрыва ахиллова сухожилия провёл в серии всего 11 минут. Кроме того, атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон дважды по ходу серии получал травмы и из-за этого полностью пропустил один матч и частично ещё два.
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