«Химки» продлили контракт с Зайцевым на два года
«Химки» заключили с разыгрывающим Вячеславом Зайцевым новый двухлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
30-летний Зайцев выступает за «Химки» в течение последних трёх лет. В минувшем сезоне он набирал по 2,3 очка и отдавал по 0,7 передачи за 8 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 3,7 очка и 1,5 передачи за 12 минут в Единой лиге ВТБ. Кроме того защитник стал победителем конкурса данков на Матче звёзд Лиги ВТБ. Он является кандидатом на участие в финальной части Кубка мира–2019 в составе сборной России.
Ранее «Химки» заключили контракт с мощным форвардом Евгением Валиевым и расстались с разыгрывающим Эндрю Харрисоном, атакующим защитником Кэйси Прэтером и мощным форвардом Андреем Зубковым.
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13:00Валиев подпишет контракт с «Химками» Эксклюзив
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