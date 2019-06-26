Разыгрывающий сборной России Елена Беглова продлила контракт с УГМК до конца сезона-2019/20.
«Мы быстро договорились о продлении контракта. В клубе сказали, что довольны моей игрой и предложили новое соглашение на год. Я рада, что остаюсь в Екатеринбурге и буду дальше приносить пользу сильнейшему клубу Европы», – прокомментировала подписание нового соглашения Беглова «Известиям».
31-летняя Беглова выступает за УГМК с 2017 года. За этот период она по два раза становилась чемпионом Евролиги и Росии и один раз завоевывала Кубок России. В минувшем сезоне защитник набирала по 2,8 очка и отдавала по 1,8 передачи в среднем за игру в Евролиге и записывала в актив по 6,2 очка и 2,8 передачи в российской Премьер-лиге.
Сейчас Беглова в составе сборной России готовится к участию в женском Евробаскете-2019.
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