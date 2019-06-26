Ирвинг склоняется к подписанию с «Нетс» четырёхлетнего контракта на $ 141 млн
Разыгрывающий Кайри Ирвинг склоняется к тому, чтобы подписать с «Бруклин Нетс» четырёхлетний контракт на общую сумму $ 141 млн, как только откроется рынок свободных агентов, сообщает New York Times. Официально сделка может быть оформлена не ранее 6 июля.
27-летний Ирвинг последние два года выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал по 23,8 очка, совершал по 5 подборов и отдавал по 6,9 передачи за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 21,3 очка, 4,4 подбора и 7 передач за 37 минут в плей-офф.
После подписания соглашения с Ирвингом «Бруклин» постарается также привлечь лёгкого форварда Кевина Дюранта. В то же время разыгрывающий ДиАнджело Расселл, наиболее вероятно, покинет команду.
Источник: Дюрант и Ирвинг дважды обсудили возможность совместного выступления
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