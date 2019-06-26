Хвостов перешёл из «Локомотива-Кубань» в «Зенит»

Пресс-служба БК «Зенит» сообщила о переходе в питерский клуб разыгрывающего сборной России Дмитрия Хвостова. В «Зенит» Хвостов перешёл из «Локомотива-Кубань».

Как сообщает пресс-служба «Зенита», Хвостов подписал с клубом трёхлетний контракт. За краснодарцев Дмитрий выступал в течение трёх сезонов, за это время он выиграл серебряные медали Еврокубка, стал обладателем Кубка России, трижды становился участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне в Еврокубке за 22,5 минуты на паркете Хвостов набирал 5,9 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи. В Единой лиге ВТБ в 21 встрече на счету у разыгрывающего по 5,8 очка, 1,8 подбора и 4 передачи.

В настоящее время Хвостов восстанавливается после травмы крестообразных связок. Предполагается, что разыгрывающий пропустит чемпионат мира, который будет проходить в конце августа – начале сентября.