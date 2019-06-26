Томпсон обсудит переход в «Клипперс», если не получит максимальный контракт

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон готов обсудить переход в «Лос-Анджелес Клипперс», если в «Голден Стэйт» ему не предложат максимальный пятилетний контракт на $ 190 млн, сообщает ESPN.



Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили, что «Голден Стэйт Уорриорз» готов предложить Томпсону максимальный контракт. 30 июня 2019 года Клэй Томпсон станет неограниченно свободным агентом.



Томпсон получил разрыв крестообразных связок левого колена, неудачно приземлившись на паркет после того, как Грин нарушил на нём правила, пытаясь помешать исполнить данк, в шестом матче финальной серии плей-офф. Ожидается, что защитник сможет вернуться в строй через 9-10 месяцев. 14 июня «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл шестой матч в финале плей-офф «Торонто» и, таким образом, уступил в серии со счётом 2-4.