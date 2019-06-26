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Пиппен считает, что Дюрант останется в «Голден Стэйт»

Пиппен считает, что Дюрант останется в «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Скотти Пиппен считает, что Кевин Дюрант останется в составе «Голден Стэйт Уорриорз». По мнению Пиппена, большое влияние на это окажет травма, полученная Дюрантом в финальной серии плей-офф НБА.

«Думаю, что Кевин Дюрант доволен своим нынешним положением. Эта травма могла вернуть его к реальности. Его партнёры по команде смогли оказать ему хорошую поддержку. Когда что-то происходит с одним из твоих братьев, ты понимаешь, насколько на самом деле вы близки. Благодаря травме они смогли наладить хорошие отношения в команде и стали нужны друг другу.

Дюрант нуждается в своих партнёрах. Я не думаю, что после травмы Дюрант захочет куда-то переходить и снова становиться лидером клуба, бороться за это», — приводит слова Скотти Пиппена Clutch Points.

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