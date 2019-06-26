Дюрант отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2019/20 и станет неограниченно свободным агентом, сообщает ESPN. По информации источника, в настоящий момент баскетболист находится в Нью-Йорке, где изучает различные варианты продолжения карьеры.
В его контракте с командой была опция игрока на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн, однако Дюрант принял решение не использовать её.
Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.
Кевин Дюрант выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он дважды завоёвывал титулы чемпиона НБА. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.
- 26 июня 2019
-
21:33
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:10
-
16:07
-
14:08
-
13:11
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:44
-
11:36
-
10:58
-
10:32
-
10:08
-
09:25
-
09:14
-
09:05
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:24
-
22:59
-
21:52
-
20:56
-
19:58
-
18:22
-
17:37
-
16:39
-
15:49
-
14:53
-
13:00Валиев подпишет контракт с «Химками» Эксклюзив
-
12:41
-
12:13
-
11:40
-
11:09