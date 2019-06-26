Карри: горечи от поражения в финале уже практически нет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил, что он больше не переживает по поводу поражения от «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4 в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2018/19.



«Сейчас горечи от поражения в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации практически нет. Однако я всё равно буду возвращаться мысленно к произошедшим событиям, пока мы снова не начнём играть. Так устроен мир. Ты вспоминаешь о каких-то моментах, размышляешь над тем, что можно было сделать по-другому», — приводит слова Стефена Карри Clutch Points.



В сезоне-2018/19 «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с 57 победами против 25 поражений. В финальной серии «Голден Стэйт» уступили «Торонто» со счётом 2-4.