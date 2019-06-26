Карри: горечи от поражения в финале уже практически нет
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил, что он больше не переживает по поводу поражения от «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4 в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2018/19.
«Сейчас горечи от поражения в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации практически нет. Однако я всё равно буду возвращаться мысленно к произошедшим событиям, пока мы снова не начнём играть. Так устроен мир. Ты вспоминаешь о каких-то моментах, размышляешь над тем, что можно было сделать по-другому», — приводит слова Стефена Карри Clutch Points.
В сезоне-2018/19 «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с 57 победами против 25 поражений. В финальной серии «Голден Стэйт» уступили «Торонто» со счётом 2-4.
- 26 июня 2019
-
23:33
-
21:33
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:10
-
16:07
-
14:08
-
13:11
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:44
-
11:36
-
10:58
-
10:32
-
10:08
-
09:25
-
09:14
-
09:05
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:24
-
22:59
-
21:52
-
20:56
-
19:58
-
18:22
-
17:37
-
16:39
-
15:49
-
14:53
-
13:00Валиев подпишет контракт с «Химками» Эксклюзив
-
12:41
-
12:13
-
11:40
Партнерский контент