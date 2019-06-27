НБА может сократить количество матчей регулярного чемпионата с сезона-2020/21
Руководство Национальной баксетбольной ассоциации обсудила с представителями клубов возможность проведения дополнительных турниров и изменения в формате регулярного чемпионата, сообщает ESPN.
Лига планирует сократить количество матчей в регулярном чемпионате, которая в данный момент состоит из 82 матчей для каждой из команд. По задумке Национальной баскетбольной ассоциации, количество матчей может быть сокращено до 58, а по ходу регулярного сезона и после его завершения лига планирует проводить дополнительные турниры.
Внедрение изменений планируется уже в 2020 году, сезон-2020/21 в НБА станет тестовым для этих изменений. По итогам сезона лига примет решение, стоит ли сохранять новый формат чемпионата.
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