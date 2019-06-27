Марк Газоль проведёт следующий сезон в «Торонто»

Центровой нового чемпиона НБА «Торонто Рэпторс» Марк Газоль продлил контракт с командой, воспользовавшись опцией автоматического продления соглашения на год с зарплатой $ 25,6 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Марка Газоля заинтересован «Нью-Орлеан Пеликанс».

В ходе минувшего сезона центровой перешёл в «Торонто» из «Мемфис Гриззлиз» в результате обмена. Он набирал 13,6 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 4,4 результативных передачи за 31 минуту игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 9,4 очка, 6,4 подбора и 3 результативных передачи за 31 минуту в плей-офф.



В составе «Рэпторс» Марк Газоль впервые в карьере стал чемпионом НБА, победив «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии 4-2.