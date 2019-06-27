Несколько клубов НБА хотят объединить К. Леонарда и Д. Батлера

Несколько организаций Национальной баскетбольной ассоциации в это межсезонье хотят заполучить сразу двух звёздных свободных агентов — лёгкого форварда Кавая Леонарда и атакующего защитника Джимми Батлера. По мнению управляющих этих клубов, обоим игрокам было бы интересно выступать друг с другом, сообщает SNY.tv.
Ранее Леонард и Батлер отказались от возможности автоматически продлить контракты на сезон-2019/20. Последний год они провели соответственно в «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».
Кавай в минувшем плей-офф в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты. Средние показатели Джимми составили 19,4 очка, 6,0 подбора, 5,2 передачи, 1,5 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,1 минуты.
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