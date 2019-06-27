К. Томпсон сразу подпишет контракт, если «Голден Стэйт» предложит ему $ 190 млн

Атакующий защитник Клэй Томпсон намерен остаться в «Голден Стэйт Уорриорз». 29-летний баскетболист немедленно подпишет новое соглашение с организацией из Калифорнии, если ему предложат $ 190 млн на пять лет, сообщает The Athletic.

Томпсон и руководство «Голден Стэйт» собираются провести встречу сразу после открытия рынка свободных агентов 30 июня.

Ранее сообщалось, что атакующий защитник рассмотрит вариант с продолжением карьеры в «Лос-Анджелес Клипперс», если «Уорриорз» не предложат ему максимальное соглашение.

В минувшем финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (2-4) Клэй получил разрыв крестообразных связок левого колена. Ожидается, что на восстановление ему понадобится около 9-10 месяцев.