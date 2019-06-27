Харден сравнил себя с Джорданом и Абдул-Джаббаром

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал о своём фирменном движении.
«Считаю, что поднял свой степ-бэк на один уровень с «небесным крюком» Карима Абдул-Джаббара и броском с отклонением Майкла Джордана.
Сейчас можно увидеть степ-бэк где угодно. Особенно часто его используют дети. Они более креативные и стараются исполнить его так, как вы никогда не видели в любительском баскетболе.
Мне это очень нравится. Это заставляет меня возвращаться в зал и пытаться придумывать больше движений, чтобы продолжать влиять на игру», — приводит слова Хардена Clutch Points.
Джеймс Харден стал самым результативным игроком минувшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Средний показатель очков у 29-летнего игрока составил 36,1.
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