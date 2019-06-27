Джимми Батлер забил Неймару с пенальти

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер принял участие в серии пенальти с нападающим футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймаром. Звезде Национальной баскетбольной ассоциации удалось отправить мяч в ворота, когда их защищал бразилец.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Неймар является любимым футболистом Батлера. В августе прошлого года спортсмены встречались в Париже. Сейчас Джимми находится в Бразилии, где проходит Кубок Америки — 2019.
Ранее Батлер отказался от возможности автоматически продлить контракт с «Филадельфией» на сезон-2019/20. 30 июня 29-летний игрок станет неограниченно свободным агентом.
Средние показатели атакующего защитника в минувшем плей-офф составили 19,4 очка, 6,0 подбора, 5,2 передачи, 1,5 перехвата и 0,6 блок-шота за 35,1 минуты.
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