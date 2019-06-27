«Клипперс» могут вернуть Т. Харриса, если не договорятся с К. Леонардом

Боссы «Лос-Анджелес Клипперс» планируют рассмотреть вариант с возвращением в команду лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Тобиаса Харриса, если лидер «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард откажется подписать с ними контракт, сообщает The Athletic.
Харрис и Леонард 30 июня станут неограниченно свободными агентами, и оба игрока рассчитывают подписать максимальный контракт в это межсезонье.
Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Кавая являются «Клипперс», «Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Леонард в минувшем плей-офф в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты. Средние показатели Тобиаса составили 15,5 очка, 9,2 подбора, 4,0 передачи, 1,1 перехвата и 0,5 блок-шота за 36,9 минуты.
Харрис выступал за «Клипперс» с января 2018 года по февраль 2019-го.
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