«Клипперс» могут вернуть Т. Харриса, если не договорятся с К. Леонардом

Боссы «Лос-Анджелес Клипперс» планируют рассмотреть вариант с возвращением в команду лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Тобиаса Харриса, если лидер «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард откажется подписать с ними контракт, сообщает The Athletic.

Харрис и Леонард 30 июня станут неограниченно свободными агентами, и оба игрока рассчитывают подписать максимальный контракт в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Кавая являются «Клипперс», «Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Леонард в минувшем плей-офф в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты. Средние показатели Тобиаса составили 15,5 очка, 9,2 подбора, 4,0 передачи, 1,1 перехвата и 0,5 блок-шота за 36,9 минуты.

Харрис выступал за «Клипперс» с января 2018 года по февраль 2019-го.