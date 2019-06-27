Пиппен: К. Леонард не перейдёт в «Лейкерс» из-за чувства гордости

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Скотти Пиппен считает, что лидер «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард в это межсезонье не присоединится к звёздным форвардам «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.
«Думаю, Кавай даже не взглянет на «Лейкерс». У них есть Эй Ди, у них есть Леброн, а Леонард — восходящий топ-игрок в баскетболе. Не думаю, что он согласится уступить лидерство этим двум суперзвёздам. Переход в «Лейкерс» — шанс добиться лёгкой победы, но у Кавая есть чувство гордости», — сказал Пиппен в эфире телеканала ESPN.
Леонард 30 июня станет неограниченно свободным агентом. Фаворитами в борьбе за 27-летнего игрока являются «Рэпторс», «Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Кавай в минувшем плей-офф в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты.
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