Кантер: Уильямсон — лишь Рэндл, который высоко прыгает
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер поделился мнением о форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, выбранном под первым номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации.
«Вокруг Зайона слишком много хайпа. Мне кажется, он лишь Джулиус Рэндл, который высоко прыгает. Я так считаю. Многие игроки боятся это говорить, но вы же меня знаете — я никогда не боюсь говорить, что думаю», — сказал Кантер в эфире телеканала FS1.
В сезоне-2018/19 Уильямсон выступал за команду университета Дьюка «Блю Девилз». По итогам кампании 18-летний форвард был признан лучшим баскетболистом NCAA и попал в первую символическую сборную турнира.
«Нью-Орлеан» завершил минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
Зайон Уильямсон заработает $ 44,2 млн за первые четыре сезона
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