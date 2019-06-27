Игуодала: против Брайанта сложнее защищаться, чем против Джеймса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал об игре в защите против легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и нынешнего лидера калифорнийцев Леброна Джеймса.

«Против Коби сложнее защищаться, чем против Леброна. Джеймс способен выводить всех партнёров по команде на новый уровень. Он делает их лучше, как ни один другой игрок, которого я когда-либо видел.

Да, Леброн нацелен на передачу, но при этом может набрать 30 очков. Когда играешь против него, хочется позвать помощь. Но в целом Брайант — самый трудный оппонент, против которого мне доводилось защищаться», — сказал Андре в эфире телеканала CNBC.

Коби выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год. В его активе пять чемпионских титулов НБА.