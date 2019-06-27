«Реал» сделает Тавареша самым высокооплачиваемым «большим» в Европе

Пресс-служба «Реала» объявила о продлении контракта с центровым Эди Таварешем. Новый контракт с 27-летним игроком Кабо-Верде подписан на пять лет.

Как сообщает Eurohoops, в соответствии с условиями нового контракта Тавареш станет самым высокооплачиваемым «большим» в Европе.

Напомним, что в минувшем сезоне 27-летний центровой стал лучшим по игре в защите в Евролиге. Он в среднем набирал по 7,4 очка, делал по 6,2 подбора и 1,7 блок-шота за игру.

Приз лучшему по игре в защите вручается по итогам голосования тренеров Евролиги. Тавареш стал первым представителем «Реала», получившим подобную награду.

«Реал» в минувшем сезоне дошёл до полуфинала Евролиги, где уступил ЦСКА — будущему победителю турнира.