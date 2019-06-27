«Химки» объявили о продлении контракта с Тиммой

Пресс-служба «Химок» сообщила о заключении нового контракта с форвардом Янисом Тиммой. Контракт с Тиммой был подписан на два года. Ранее латвийский игрок выступал за «Химки» на правах аренды.

«Я очень рад, что продолжу карьеру в «Химках», где чувствую себя уютно и хорошо. Здесь действительно игроки, тренеры, менеджмент, болельщики — это одна семья. Приятная новость, что присоединился к нам Женя Валиев, он мне написал недавно. Отлично, что мы будем играть с ним в одной команде в ближайшие два года.

Цели у «Химок» на следующий год только самые высокие. Мы хотим пробиться в «Финал четырёх» Евролиги. А в ближайших планах у меня – вылечить палец и начать тренироваться», — цитирует Тимму пресс-служба «Химок».

В сезоне-2018/19 Тимма провёл за «Химки» в Единой лиге ВТБ 13 игр, его средние показатели составляют 16 очков и 3,5 подбора за 25 минут. У Яниса лучший процент попадания трёхочковых в команде – 52,4.