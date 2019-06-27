Балашов продлил контракт с «Зенитом»

Центровой «Зенита» Сергей Балашов продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон баскетболист провёл за «Зенит-Фарм» и привлекался к матчам основной команды. Ранее, в сезоне-2015/2016, выступал за молодёжную команду «Зенита».



В Суперлиге-1 центровой провёл 31 матч со средними показателями 6,7 очка и 4,2 подбора за 17,6 минуты.



В Единой лиге ВТБ в составе «Зенита» Сергей провёл восемь игр и за 4,5 минуты на площадке в среднем приносил команде по 2,3 очка и совершал по 1,4 подбора.



«Прошедший сезон Сергей начал в нашей фарм-команде и с первых матчей стал одним из лидеров. Жоан Плаза сразу его отметил и подключил к тренировочному процессу основной команды, так что завершил сезон Сергей фактически игроком основы, получив время даже в плей-офф. Рассчитываем, что он ещё добавит по всем показателям и заслужит твёрдое место в составе», — подчеркнул президент клуба Александр Церковный.