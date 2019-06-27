Женская сборная России уступила Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

Женская сборная России уступила сборной Бельгии в матче первого тура группового этапа Евробаскета. Россиянки уверенно начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже во второй четверти подопечные Олафа Ланге провалились и на большой перерыв ушли, уступая бельгийским спортсменкам со счётом 32:40.
В третьей четверти россиянки смогли выравнять игру, однако отыграть удалось только два очка отставания. В заключительной десятиминутке сильнее снова оказались бельгийки. Итоговый счёт встречи — 67:54 (16:19, 24:13, 13:15, 14:7) в пользу сборной Бельгии.
Самой результативной в составе победительниц стала Эмма Мессеман, набравшая 29 очков. В составе сборной России дабл-дабл оформила Мария Вадеева, на счету которой 20 очков и 11 подборов.
- 27 июня 2019
-
21:23
-
21:07
-
21:02
-
20:27
-
19:02
-
18:30
-
17:29
-
16:04
-
15:12
-
12:58
-
12:28
-
12:05
-
11:38
-
11:08
-
10:23
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
08:41
-
04:03
-
00:43
- 26 июня 2019
-
23:33
-
21:33
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:10
-
16:07
-
14:08
-
13:11
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:44
-
11:36