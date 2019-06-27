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Женская сборная России уступила Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

Женская сборная России уступила Бельгии в первом матче Евробаскета-2019
Баскетбол / Сборные 0

Женская сборная России уступила сборной Бельгии в матче первого тура группового этапа Евробаскета. Россиянки уверенно начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже во второй четверти подопечные Олафа Ланге провалились и на большой перерыв ушли, уступая бельгийским спортсменкам со счётом 32:40.

В третьей четверти россиянки смогли выравнять игру, однако отыграть удалось только два очка отставания. В заключительной десятиминутке сильнее снова оказались бельгийки. Итоговый счёт встречи — 67:54 (16:19, 24:13, 13:15, 14:7) в пользу сборной Бельгии.

Самой результативной в составе победительниц стала Эмма Мессеман, набравшая 29 очков. В составе сборной России дабл-дабл оформила Мария Вадеева, на счету которой 20 очков и 11 подборов.

ЧЕ-2019 (ж). Группа D. 1-й тур
27 июня 2019, четверг. 18:45 МСК
Россия
54 : 67
(19:16, 13:24, 15:13, 7:14)
Бельгия
Россия: Вадеева - 20, Федоренкова - 8, Мусина - 6, Майга - 6, Левченко - 5, Белякова - 3, Виеру - 3, Шилова - 2, Логунова - 1, Беглова, Лешковцева, Гладкова
Бельгия: Мессеман - 29, Деларе - 8, Ваутерс - 5, Аллеман - 5, Линскенс - 4, Ванло - 3, Карпро - 2, Местдаг, Гелдоф, Науэларс, Раман
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