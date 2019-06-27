Женская сборная России уступила Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

Женская сборная России уступила сборной Бельгии в матче первого тура группового этапа Евробаскета. Россиянки уверенно начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка, однако уже во второй четверти подопечные Олафа Ланге провалились и на большой перерыв ушли, уступая бельгийским спортсменкам со счётом 32:40.



В третьей четверти россиянки смогли выравнять игру, однако отыграть удалось только два очка отставания. В заключительной десятиминутке сильнее снова оказались бельгийки. Итоговый счёт встречи — 67:54 (16:19, 24:13, 13:15, 14:7) в пользу сборной Бельгии.



Самой результативной в составе победительниц стала Эмма Мессеман, набравшая 29 очков. В составе сборной России дабл-дабл оформила Мария Вадеева, на счету которой 20 очков и 11 подборов.