Беларусь стартовала на женском Евробаскете с поражения, Украина уступила Испании

В Сербии и Латвии завершился первый игровой день женского Евробаскета. В последнем его матче встретились хозяйки первенства в лице сборной Сербии и команда Беларуси. В упорной дуэли представительницы балканского полуострова обыграли соперниц — 55:53. Следующий матч сборная Сербии проведёт с Россией, в то время как Беларусь проведёт дуэль с Бельгией.

Ещё одним интересным матчем вечерней программы дня стала встреча сборных Украины и Испании. Украинки сумели выиграть первую четверть, но в дальнейшем инициативой завладела команда с Пиренейского полуострова и в итоге сумела оформить победу с разгромным счётом — 95:77.

Представляем вашему вниманию и другие результаты дня.

Группа А



Великобритания — Латвия — 74:60 (24:17, 17:22, 24:10, 9:11)

Испания — Украина — 95:77 (19:23, 28:19, 29:18, 19:17)

Группа В

Швеция — Черногория — 67:51 (23:8, 8:15, 18:10, 18:18)

Франция — Чехия — 74:61 (19:20, 9:15, 22:15, 24:11)

Группа С

Венгрия — Словения — 88:84 ( 22:25, 14:14, 23:30, 29:15)

Италия — Турция — 54:57 (17:10, 8:16, 12:10, 17:21)

Группа D

Россия — Бельгия — 54:67 (19:16, 13:24, 15:13, 7:14)

Беларусь — Сербия — 53:55 (16:18, 16:11, 10:12, 11:14).